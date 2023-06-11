شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الموسيقار أشرف محمود أبو زيد غدًا والعزاء الثلاثاء بمسجد الصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم أبو زيد عن موعد تشييع جثمان شقيقه الموسيقار أشرف محمود أبو زيد غدًا بعد صلاة الظهر بمدافن الأسرة في السادس من أكتوبر، فيما تتقبل أسرة الراحل، العزاء يوم الثلاثاء بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

كان توفي منذ قليل، الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد، حيث كتب كريم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلاً: "لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، البقاء لله اخي أشرف محمود أبو زيد في ذمة الله أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

في جانب آخر، طرح المطرب كريم أبو زيد، مؤخراً أغنية تحمل اسم "اشاعات" على نموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع اسلام ساسو.

وقال الفنان كريم أبو زيد إن إغنية "إشاعات" تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الشائعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذوي الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا إلى ذلك بسرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها، مشيرًا إلى الخوف من انتشار ظاهرة الشائعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسرة، مؤكدًا أنه على الإنسان أن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الشائعة وغيرها.

وكانت آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائى مع المطرب الشعبى شحته كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ايزي ايزي" وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب فى شهر مايو الماضى وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.