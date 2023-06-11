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أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" يشاهدون مسرحية "سيدتى أنا".. صور

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القاهرة - سامية سيد - لبى أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" دعوة زميلتهم وبطلة مسرحية "سيدتى أنا" داليا البحيري، لحضور المسرحية ومشاهدتها وسط جمهور العرض ومن الحاضرين النجوم بشرى وبسمة وتيام قمر ومصطفى قمر والمخرج على إدريس والمؤلفة زينب عزيز، وكان في استقبالهم المخرج والمؤلف محسن رزق والفنان نضال الشافعى.

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 محسن رزق وبسمة 
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 المخرج محسن رزق ومصطفى قمر 
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 ابطال فيلم أولاد حريم كريم بالمسرح القومى مع فريق مسرحية سيدتى انا 

 

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 أبطال فيلم أولاد حريم كريم بالمسرح القومى 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، ، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

وأكدت المؤلفة زينب عزيز أن أحداث فيلم أولاد حريم كريم سيتم تقديمها في حدوتة جديدة تمامًا عن الجزء الأول، مضيفة لـ"الخليج 365" أن الجزء الثانى لن يكون مرتبط ارتباطًا تامًا بالجزء الأول لاسيما وأنه تم إضافة العديد من الشخصيات والخطوط الدرامية وسيكون للفنانين الشباب دور كبير في أحداث الفيلم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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