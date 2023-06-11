شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتا" يشارك في بطولة فيلم "البعبع" وضيف شرف "بيت الروبى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن "توتا" في موسم عيد الأضحى السينمائى بعملين متتاليين، حيث يشارك في بطولة فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى ليلة وقفة عيد الأضحى، وهو العمل الذى يعد من مفاجأت الموسم السينمائى، حيث يقدم توتا شخصية صديق البطل في أحداث الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

كما يظهر توتا كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" بطولة النجمان كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، حيث يقدم توتا شخصية شاهد زور في احداث العمل، الذى يخرجه بيتر ميمى، ويشارك في بطو العمل كلا من نور اللنبانية، محمد محمود، وأخرون، من إنتاج سينرجى فيلمز واحمد بدوى.