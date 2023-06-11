شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعوديةصورمذهلة من زفاف الشيخة ‘‘مهرة’’ بنت حاكم دبي فخامة المكان أبهر الحاضرين من الملوك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في صور جديدة نشرتها لحفل زفافها، خطفت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأنظار بأناقتها ورقتها في حفل زفافها على ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، الذي أقيم يوم 5 يونيو.وتظهر الصور كيكة الزفاف التي تمّ اختيارها لهذا اليوم والتي احيطت بديكور فخم وبالزهور.

ووثقت صور أخرى لقطات رومانسية بين الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد، وزوجها الشيخ مانع.كما أبرزت الصور أناقة فستان الشيخة مهرة، الذي يبدو أنه أعد لها خصيصا من قبل دار أزياء شهيرة.وتداولت عدد من الصفحات الخاصة أخبار الزفاف الأسطوري وأظهرت الصور الملتقطة فخامة الزفاف، وأناقة الديكورات الخاصة بالحفل الذي أقيم في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

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ووفق مجلة “هاربر بازار” تألقت الشيخة مهرة في يومها الخاص بفستان مطرز من تصميم عزرا كوتور. وأكملت ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس من دار شوبارد بسوار من الذهب الأبيض الخالص النقي ومرصع بأحجار ماسية يبلغ سعرها نحو 500 ألف درهم إماراتي. أي ما يعادل 275.733 ألف دولار أمريكي.واختارت الأميرة الإماراتية أن تترك شعرها الطويل منسدلاً وتزينه بحجاب رقيق مطرز من التول.

وعلق بعض المتابعين على حساب الشيخ مانع , أن عرس ولي عهد الأردن لا يقارن بفخامة عرس الأخير .ظهر الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، بإطلالة إماراتية عربية تقليدية، إذ ارتدى العباءة والجلباب باللون الأبيض الناصع، بكنار مشغول باللون الذهبي.

ومن خلال الفيديوهات والصور الملتقطة للحفل الأميري تم تزيين القاعة بترتيبات رائعة من الزهور البيضاء ، مما أضفى جواً من الأناقة. وتم تزيين الطاولات بذوق بباقات من الزهور البيضاء وضوء الشموع اللطيف ، مما خلق أجواء آسرة.

قصيدة والد العريس

وتم الإعلان عن قرب زواج الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم والشيخ مانع آل مكتوم في أوائل أبريل الماضي، وشارك العروسين الأخبار من خلال قصيدة مؤثرة كتبها والد العريس في هذه المناسبة السعيدة.

وفي شهر مارس الماضي، أفاد حساب للوكالة العربية الملكية ، وهو حساب على إنستغرام ينقل الأخبار المتعلقة بأفراد العائلة المالكة في المنطقة، أن الشيخة مهرة التي كانت مخطوبة آنذاك خريجة جامعية حديثة حاصلة على درجة علمية في العلاقات الدولية من إحدى جامعات لندن ، وتم الكشف في 5 أبريل عن زواجها من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

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