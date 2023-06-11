شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة فهمي: بداية فرقة رضا الحقيقية كانت بعرضنا أمام عبد الناصر وعلي إسماعيل مالوش بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فريدة فهمي عن كواليس تأسيس فرقة رضا خلال ندوة تكريمها بقصر السينما، قائلة: "كنا أختين أنا تزوجت على رضا وشقيقتي تزوجت محمود رضا، وتعرفنا على الموسيقار العظيم على إسماعيل الذي استطاع أن يدمج أنواعا مختلفة من المزيكا والآلات الموسيقية".

وأضافت فريدة فهمي: "اجتمعنا نحن الخمسة وكان بينا كيمياء وطاقة خاصة جدًا جدًا وهو ما ظهر بيننا، ومن هنا كانت البداية".

وتابعت: "كانت بداية النجاح الحقيقية حينما عرضنا أول عرض أمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.. تلاه حفلات لكبار الوزراء وملوك العالم العربي والعالمي".

واستكملت: وعلى الرغم من أن الموسيقار علي إسماعيل جاء بعده ملحنين كبار إلا أن على إسماعيل لم نجد بديلاً عنه حتى الآن.

وأضافت: "المخرج علي رضا كان حلقة الوصل بين جميع المؤديين والملحنين والراقصين.. وكتاب مصر ساهموا فى نجاحنا كـ احسان عبد القدوس ونعمة الباز وغيرهم كثر والأمر الذي ساهم فى وصولنا إلى 120 عضوًا بالفرقة.. ومن هنا النجاح زاد والسفر زاد والحفلات زادت للغاية”

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، مدير قصر السينما، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنانة القديرة فريدة فهمي، وسلمها درع الهيئة، وشهادة تقدير من وزارة الثقافة، كما سلمها تكريم زوجها علي رضا بعدما طالبت بتكريمه.

فريدة فهمي هى أيقونة فرقة رضا، وأحد أهم الراقصات في تاريخ الرقص الاستعراضي المصري ، وكانت هي البطلة والنجمة الأولي لفرقة رضا ومن مؤسسيها مع زوجها علي رضا شقيق الفنان محمود رضا ، وقد ظلت طوال مشوارها الفني نموذج مشرف للرقص الشرقي الاستعراضي ولذلك فهي ملكة في هذا الفن لأنها قدمته برقي واستطاعت أن تصنع لنفسها شكلا مختلفا في الرقص و" استايل " لا وجود له قبلها فأصبحت أسطورة في هذا اللون من الرقص .

ولدت فريدة حسن فهمي في 29 يونيو 1940، ونشأت في منزل يهتم بالفن لأب مصري وأم إنجليزية أسلمت على يدي أبيها ليصبح اسمها "خديجة" بعد زواجهما، فوالدها المهندس حسن فهمي، اعترف بموهبتها لأول مرة حين سمح لها الرقص في مدرج كلية الهندسة وهي في الثامنة من عمرها، وساعدها في تنمية شغفها بالرقص الشرقي فاشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل العاشرة من عمرها، وساندها في دراستها الجامعية، درست فريدة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة ولوالدتها دور كبير أيضًا في نجاح فرقة رضا، إذ صممت ونفذت والدة فريدة كل ملابس الفرقة بدءًا من اختيار الأقمشة وألوانها ومدى ملاءمتها لكل عرض .

فريدة فهمي حصلت على دكتوراه في الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية التي كانت أحد أهم عناصر فرقة رضا ، وخاضت فريدة فهمى العديد من التجارب التمثيلية في السينما، وكانت المشاركة الأولى من خلال الفيلم العربي "فتى أحلامى" أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما حصلت على بطولة فيلم من سلسلة أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة وهو "إسماعيل يس في البوليس الحربى" عام 1958 وحققت من خلاله شهرة كبيرة.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها، "غريبة" عام 1958، "ساحر النساء" عام 1958، "جميلة" عام 1958، "الأخ الكبير" عام 1958، "إجازة نصف السنة" عام 1962، "غرام في الكرنك" عام 1962، "حرامي الورقة" عام 1070، "أسياد وعبيد" عام 1978، اعتزلت التمثيل والرقص وهي في السن الـ43 عاما ، ونالت مؤخرا تكريم خلال فاعليات عيد الأم من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى .