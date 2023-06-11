شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسنى بعد انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أكرم حسنى تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" قبل أيام وذلك بعد عودة تحضيراته مرة أخرى والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث تضم قائمة الفنانين كلاً من: بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة.

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق آخر يشارك أكرم حسنى كضيف شرف في فيلم "مستر اكس" مع النجم أحمد فهمى والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وغاب أكرم حسنى عن دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم "مكتوب عليا" في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي،