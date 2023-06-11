شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نجل الفنان محمد ثروت من ألمانيا: مهما واجهتك فى الحياة صعوبات فلا تيأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، صورة له من ألمانيا أثناء استكماله رحلة العلاج بعد إصابته بمرض مناعي نادر صورة من اليوم الـ 127 من رحلة علاجه، وكتب: مهما واجهتك في الحياة صعوبات فلا تيأس عافر وثق بالله وأعرف أن ماكتبه الله لك فيه الخير".



احمد ثروت

وكان تعرض الفنان والمخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.

وكان نجل محمد ثروت أعلن مؤخرا عن زيارة والده له قبل عودته لمصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بعد 4 أسابيع حجر في المستشفى لوحدي، أخيراً اتسمحلي بالزيارات والأستاذ جالي وفطرنا النهاردة مع بعض وعايز اقول من غير ما أقلبها دراما إن ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد ومناسبة أولها رمضان اللي ما لوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وإنك تبقي بكامل صحتك! يا ريت اللي ربنا كارمه بالنعم دي أو جزء منها مع إنك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها… قدرها وحب كل تفاصيلها وأحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن واللي بيعدي منها مابيرجعش.. فحاول تتأمل في فضل ربنا وأشكره دايماً على نعمة العيلة والصحاب".