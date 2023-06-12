شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ياسر سامى يعقد جلسات مكثفة لبدء تصوير فيلمه الجديد "بلموند" خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج ياسر سامى خلال هذه الأيام جلسات مكثفة مع فريق عمل فيلمه الجديد "بلموند" من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي بطولة حسن الرداد لإعطاء شارة بدء تصوير أول المشاهد بداية الأسبوع المقبل، كما يقوم بعمل المعاينة لبعض اللوكشينات لاختيار المناسب للتصوير فيه.

وكانت آخر أعمال المخرج ياسر سامى بالسينما كان فيلم "المطاريد" الذى تم عرضه من فترة، وتدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وينتمى العمل لنوعية الأفلام الكوميدية الذى يعود لها الرداد بعدما قدم الأكشن في آخر أعماله "تحت تهديد السلاح"، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.