شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل ويديره المايسترو هانى فرحات، حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى بعنوان "الموسيقى العربية تنوع وثراء"، وتهدف إلى التباحث حول التنوع والثراء الذي يميز الموسيقى العربية، وتبرز قدرة هذا اللون الإبداعي على استيعاب العناصر والتقنيات الفنية الجديدة والوافدة وتناولها والاستفادة منها مع الحفاظ على طابعه وخصوصيته، وجاءت على النحو التالي:

المحور الأول: الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية ويتناول العوامل المختلفة التي أدت إلى تنوع وثراء الموسيقى العربية التقليدية دون إغفال الإشارة إلى منتجات موسيقية مغايرة في بعض الأقطار العربية، الى جانب العناصر الفنية المشتركة التي أبرزت التفاعل بين الثقافات المختلفة وانعكست على تراث الموسيقي العربية التقليدية من حيث البناء اللحني (القوالب الغنائية والآلية) والتناول المقامي والإيقاعي والتقاليد الأدائية (غنائية وعزفية).

المحور الثاني: الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة ويتناول الأغنية العربية المعاصرة بين الموروث الموسيقي العربي (الشعبي والتقليدي) والتنوع الثقافي لعالم يستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة في الانفتاح على ثقافات متنوعة وأثره على شكل وطريقة إنتاج الأغنية العربية المعاصرة وعلى استخدام عناصر موسيقية تنتمي لثقافات خارج البلاد العربية في تشكيل المنتج الغنائي المعاصر.

المحور الثالث: الموسيقى الشعبية في العالم العربي .. تنوع ثقافي ثري ويناقش محتوى الثقافة الشعبية العربية عموما وموسيقاها الشعبية بشكل خاص والتى تعبر عن هوية هذه الثقافات وما تكتنزه من عناصر تتسم بالأصالة والحيوية حيث تصاحب كل الممارسات الحياتية للشعوب العربية والتقاليد الأدائية الراسخة للموسيقى الشعبية التى مثلت معينا لا ينضب ورافدا مؤثرا في الإبداع الموسيقى التقليدي والدارج على السواء ، ويستعرض هذا المحور أثر التنوع الثقافي على العناصر الموسيقية الفنية والتقاليد الأدائية للموسيقى الشعبية في البلاد العربية وما ترتبط به من مناسبات حياتية مختلفة وتعريف الخصائص المميزة لها .

المحور الرابع: الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه ويتناول استخدام عناصر وتقاليد الموسيقى العربية الموروثة وفق تقنيات التأليف الموسيقي الغربي عند المؤلفين القوميين في الوطن العربي، إضافة الى التجارب الموسيقية داخل الوطن العربي وخارجه التي تعكس تفاعل عناصر الموسيقى العربية مع مثيلاتها في الثقافات الأخرى وتطرح فكرا موسيقيا جديدا بأدوات معاصرة.