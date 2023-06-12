شكرا لقرائتكم خبر عن ال باتشينو وروبرت دى نيرو.. أحدث بابا فى هوليوود بعد دخول الـ80 من العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن القدر يجمع ما بين النجمين ال باتشينو وروبرت دي نيرو بعيدًا عن الفن أيضًا، وذلك بعدما شهدت حياتهما الشخصية توافقًا شديدًا مثلما هو الحال في صداقتهما الكبيرة، والتي توطدت على متن سنوات طويلة اكتسباها منذ مشاركتهما في فيلم الأب الروحى سابقاً، حيث لم يكن الفيلم هو الأول لهما معاً وإنما كان تمهيدًا لشراكة من أهم الثنائيات في السينما العالمية.



دى نيرو وصورة لوالدة ابنه

روبرت دى نيرو وال باتشينو اجتمعا من جديد ولكن تلك المرة مع إنجابهما في سن الثمانين، بعدما أصبحا أكبر والدين في هوليود حالياً، فبعد إنجاب روبرت دى نيرو طفله السابع في سن الـ 79، ذكرت التقارير أن ال باتشينو على استعداد لاستقبال طفل جديد لعائلته هو الآخر، وهو الطفل الرابع له من صديقته الكويتية نور الفلاح.



ال باتشينو ونور الفلاح

وكانت رصدت أعين المصورين مؤخرًا الظهور الأول للطفل السابع للممثل العالمى روبرت دي نيرو، والذى تصدر التريندات مؤخرًا بعدما تم الإعلان عن إنجابه بعدما اقترب من عامه الـ 80، وظهر الطفل بصحبة والدته استنادًا لموقع الديلى ميل الذى انفرد بنشر الصور الأولى له.

وذلك بعدما ذهبت الأم تيفاني تشين في نزهة مع طفلها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، وهو لم يتعدِ شهر واحد من العمر.