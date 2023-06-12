شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنئ الأهلى بدورى أبطال إفريقيا: لاعبية أبطال وجمهور عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم الكبير عمرو دياب جماهير النادي الأهلي بمناسبة فوز الفريق الاول لكرة القدم باللقب الحادي عشر من دوري أبطال إفريقيا .

وكتب عمرو دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : مبروك للنادي الأهلي الكبير ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم

وكان النادي الاهلي قد تغلب على نادي الوداد المغربي في مجموع المباراتين في نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تعادله بهدف لهدف في مباراة الإياب التي أقيمت بالدار البيضاء.



