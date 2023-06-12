شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يقدم مسرحية "اشتغالة" فى موسم العيد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان نادر أبو الليف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المقرر عرض مسرحية جديدة على مسرح عبد المنعم جابر في الإسكندرية بموسم عيد الأضحى تحمل اسم "اشتغالة" من بطولته ويشاركه كل من الفنانة شمس واحسان الترك وخالد محروس وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أحمد على، وتنتنمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

يذكر أن الفنان نادر أبو الليف استأنف نشاطه الفني، مؤخرًا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث انتهى فور مغادرته المستشفى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لازم أضحك" والتى يتعاون فيها مع مصطفى حيدر ووليد منير، وطرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.

تقول كلمات الأغنية:

من كتر همى وحرق دمى لازم اضحك

على الدنيا لما بتعاندنى لازم اضحك

حتى ضحكتى صوته بس بدارى فيه

والكلام من غير احس بان علية

لازم اضحك

مخطوط علية ومية مية ومش هاممنى

ومش فارقة مين مغايا ومن ظالمنى

وشكلى لو شوفته في المرايا معرفهوش

ويعملوا ميت حكايه تروح فاشوش

لازم اضحك

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.