شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنئ الأهلى بالفوز فى نهائى أفريقيا: مبروك للاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم الكبير عمرو دياب جماهير النادي الأهلي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم باللقب الحادي عشر من دوري أبطال أفريقيا .

وكتب عمرو دياب، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مبروك للنادي الأهلي الكبير ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم.

وكان النادي الاهلي قد تغلب على نادي الوداد المغربي في مجموع المباراتين في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدف لهدف في مباراة الإياب التي أقيمت بالدار البيضاء.



