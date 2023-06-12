شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تعيش نشاطًا فنيًا وتصور الليلة كبيرة وأبو نسب وفيلم تاج مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة هالة فاخر حالة من النشاط الفني حيث تصور 3 أعمال فنية دفعة واحدة، منها فيلمان ومسلسل، والبداية مع فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام، والمقرر طرحه بدور العرض في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته كل من ياسمين صبرى وماجد الكدوانى، وآخرون.

كما تصور هالة فاخر فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، ومقرر عرضه في عيد الأضحى، وتشارك في بطولته النجمة دينا الشربينى، وليلى عز العرب، واخرون، إخراج سارة وفيٌ، وإنتاج سينرجى وحسام حسنى.

كما تصور هالة فاخر مسلسل جديد بعنوان "الليلة كبيرة" من إخراج وسام المدنى، ويشارك في بطزولته كلا من محسن منصور، حجاج عبد العظيم، عبد الرحمن ظاظا، محمد طعيمة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف ورشة حروف وإخراج وسام المدني.