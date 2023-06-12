فجر السعيد تشبه مار شربل بالامام علي وتصف الاسلام بـ “الدين الليبرالي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 05:48 صباحاً - اكدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد انها تؤمن بكرامات القديس الماروني اللبناني مار شربل مع مقارنة ذلك بكرامات الامام علي.

كلام فجر السعيد، جاء خلال مقابلة على شاشة تلفزيون “ام تي في” اللبناني، حيث قالت ردا على سؤال ان كان مار شربل قد ساهم بشفائها ان “الله سبحانه وتعالي هو الذي شافاني لكن الله سخر لي هذه الناس التي لها كرامات كي تساعدها في الشفاء”.

وتابعت “مثل حلمي بسيدنا علي رضي الله عنه وسلام الله عليه”.

وعن دخولها الكنائس، قالت فجر السعيد: “الاسلام دين ليبرالي يؤمن بكل الاديان السماويه وكل من شهد الا اله الا الله .. وأنا أي مكان يذكر فيه التوحيد اراه مكاناً طاهراً مباركاً.. في فلسطين دخلت كنيسة القيامه وولعت شمعه دعوت فيه الله وفي رام الله دخلت كنيسة المهد ووضعت يدي على المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى ودعيت ربي”