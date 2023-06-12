محمد هنيدي يسخر من فيديو الكائنات الفضائية: “نسي يخترع ملابس داخلية”

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 05:48 صباحاً - تصدرت المخلوقات الفضائية، قائمة المواضيع المتداولة على منصة “توتير”، وذلك بعد انتشار مقطع مصور قيل إنه لكاميرا أمنية التقطت مخلوقات فضائية بأمريكا.

وظهر في الفيديو المتداول، الذي حمل تاريخ 2023/5/26، مشاهد لمخلوق غريب، قيل إنه لكائن فضائي هبط في لاس فيغاس الأمريكية، حسب ما أكدته الشرطة المحلية.

وقد سخر الفنان المصري محمد هنيدي من الفيديو المتداول حيث علق كاتبا: “يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطوره عننا بآلاف السنين .. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى”.