محمد هنيدي يسخر من فيديو الكائنات الفضائية: “نسي يخترع ملابس داخلية”

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 05:48 صباحاً - تصدرت المخلوقات الفضائية، قائمة المواضيع المتداولة على منصة “توتير”، وذلك بعد انتشار مقطع مصور قيل إنه لكاميرا أمنية التقطت مخلوقات فضائية بأمريكا.
وظهر في الفيديو المتداول، الذي حمل تاريخ 2023/5/26، مشاهد لمخلوق غريب، قيل إنه لكائن فضائي هبط في لاس فيغاس الأمريكية، حسب ما أكدته الشرطة المحلية.
وقد سخر الفنان المصري محمد هنيدي من الفيديو المتداول حيث علق كاتبا: “يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطوره عننا بآلاف السنين .. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى”.
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