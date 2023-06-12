شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يعود للتلحين بقوة مع الكينج وراغب علامة وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان عصام كاريكا في حالة انتعاشة موسيقية خلال هذه الأيام حيث إنه قرر العودة إلى عالم التلحين بقوة بعد فترة انشغل فيها بالغناء وإصدار أغانى خاصة به، حيث انتهى خلال الفترة الأخيرة من تلحين عدد من الأغانى مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى منهم الكينج محمد منير والنجم اللبناني راغب علامة ومؤخرًا مع النجوم إيهاب توفيق الذى تعاون معه في أكثر من أغنية ثم محمد فؤاد الذى انضم إلى هذه القائمة.



الكينج وكاريكا الكينج وكاريكا



كاريكا وإيهاب توفيق كاريكا وإيهاب توفيق

وطرحت مؤخرًا أغنية "الصعايدة" لكل من المطرب عصام كاريكا وشيبة وهشام كاريكا، ويعد الكليب الذى تم تصويره فى الفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى يتولى تلحينها فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

جاء تريو "الصعايدة" مختلفاً من ناحية التوليفة الخاصة بالموضوع؛ حيث سلط الضوء على الصعيد المصري بصورة جديدة ومختلفة من الناحية الشعرية التي أبرزت العادات والتقاليد ومميزات الصعيد وأهله بصورة حقيقية وحماسية للتعرف على المجتمع الصعيدي.

وجاءت كلمات ولحن أغنية "الصعايدة" في قالب شعبي إيقاعي عكس أجواء الأغنية الصعيدية التي تتميز بالروح الموسيقية المختلفة عن غيرها من الأغنيات الشعبية في مصر والوطن العربي.