شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا تكشف خطط كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صرحت جورجينا رودريجيز البالغة من العمر 29 عاماً عن الخطوة التالية لكريستيانو رونالدو بعد رحيله من المملكة العربية السعودية عقب انتهاء تعاقده مع نادي النصر السعودي. وأسدلت الستار عن العالم الداخلي لمسيرة حبيبها في السلسلة الثانية من برنامجها “أنا جورجينا”

.وقالت أن أعمال التجديد في قصرهم خارج مدريد قد انتهت للتو، وأكدت أن نجلها جونيور الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، يمتلك فرصة رائعة لكي يصبح لاعب كرة قدم ماهروعندما تم سؤالها عما اذا كانا يخططان للعيش في العاصمة الإسبانية بدوام كامل بعد تقاعد رونالدو أجابت:”نريد الاحتفاظ بمنزل في مدريد لأن لدينا الكثير من الأطفال، جونيور يكبر ويريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترف ولا نعرف ما يخبئه المستقبل

”. وكشفت بأن حبيبها كريستيانو رونالدو لم يكن ينوي خيانة ناديه السابق كما شاع في الأيام الأخيرة.

: وقالت في تصريحات لبرنامج “إل هورميغيرو” التلفزيوني الإسباني إن :”كريستيانو لم يفكر مطلقاً في اللعب لأتلتيكو وخيانة ريال مدريد”. وأضافت: “خيار الانتقال إلى أتلتيكو مدريد لم يطرأ مطلقاً في ذهن رونالدو”. ....: جورجينا تكشف خطط كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من السعودية..