شكرا لقرائتكم خبر عن إيما واتسون خلال أحدث جلسة تصوير لصالح براند فى عالم الموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة إيما واتسون رائعة للغاية خلال جلسة تصوير جديدة لها تم التقاطها لصالح أحد البراندات الشهيرة في عالم الملابس والأزياء، مثلما تميزت بالصور، التي تناقلتها المواقع العالمية حول الممثلة التي اشتهرت في صغرها بالبطولة لأفلام هارى بوتر، لتواصل التألق فيما بعد مع سلسلة من الأدوار البارزة.



ايما واتسون خلال الصور

وكانت الممثلة العالمية إيما واتسون ناقشت مؤخرًا قرارها بالتراجع عن التمثيل، قائلة "شعرت بأنها محاصرة قليلاً"، لم تشارك بطلة سلسلة Harry Potter، في أي فيلم منذ فيلم Little Women للمخرجة Greta Gerwig، والذي انتهى تصويره في نهاية عام 2018.



ايما واتسون بجلسة التصوير

في حديثها عن أخذ استراحة من التمثيل في مقابلة حديثة مع فاينانشيال تايمز، صرحت واتسون قائلة: "لم أكن سعيدة، لأكون صادقة وأعتقد أنني شعرت بأنني محاصرة قليلاً، والشيء الذي وجدته صعبًا حقًا هو أنني اضطررت إلى الخروج والتحدث عن بعض الأشياء التي لم أكن أستطع التحكم بها".

وتابعت واتسون قائلة: "لقد تمت محاسبتي بطريقة بدأت أجدها محبطة، لأنه لم يكن لدي صوت، لم يكن لي رأي، وبدأت أدرك أنني أردت فقط أن أقف أمام الأشياء حيث إذا كان أحدهم سيعطيني انتقادات بشأنها، يمكنني أن أقول هذا بطريقة لا تجعلني أكره نفسي، 'نعم، لقد أخفقت، كان هذا قراري، وكان يجب أن أفعل ما هو أفضل".

وأنهت واتسون حديثها قائلة: "بالتأكيد أتمنى العودة من جديد، لكنني سعيدة بالجلوس وانتظار الدور الصحيح التالي، خاصة أننى احب ما افعل، أما عن تصوير فيلم الذكرى الخاص بسلسلة Harry Potter، يمكننى أن أقول أنه "فرحة غير متوقعة"".