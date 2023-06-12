شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع التصوير تستقبل محمد هنيدى وأكرم حسنى وأحمد حلمى خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مواقع التصوير والاستديوهات نجوم السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اكتمال كل التفاصيل الأخيرة بتلك الأعمال، وأول الأعمال هو فيلم "البريمو" للنجم محمد هنيدى، والذى بدأ تصوير فيلمه الجديد والذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل ومن إخراج سعيد حامد.

كما يبدأ الفنان أكرم حسنى تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بالبطولة كل من مصطفي غريب، الفنانة رحمة احمد فرج، الفنان منذر ريحانة، مصممة الملابس ريم العدل، والمخرج كريم العدل.

كما بدأ النجم أحمد حلمى التحضيرات والاستعدادات المبدئية لفيلمه الجديد "حته تانية" من إنتاج سينجرى فيلمز، من إخراج احمد علاء، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن البطلة النسائية خلال الفترة المقبلة.