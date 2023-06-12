شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور خاصة من منزل نجم النصر السعودي رونالدو .. ماذا تفعل جورجينا مع ابنتها ؟ شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا تزال جورجينا رودريغيز في مدريد حيث سافرت منذ عدة أسابيع لأول مرة منذ أن سكنت الرياض

.واستعرضت جورجينا رودريغيز، رفيقة كريستيانو رونالدو، الوقت الذي تقضيه في المنزل والذي لا يخلو من التمارين الشاقة في صالة الألعاب الرياضية في قصرها في المزرعة.

أظهرت رفيقة كريستيانو رونالدو على شبكات التواصل الاجتماعي “العمل الشاق” الذي قامت به في صالة الألعاب الرياضية في قصر المزرعة (الذي تم تجديده).

لكن هذه المرة، كان لجورجينا شريكة خاصة في النادي، وهي طفلتها إيفا.

وظهرت جورجينا وهي تتمرن برفقة إيفا التي جلست بجانبها وقلّدت تماماً حركة والدتها في إبراز المؤخرة.

وكتبت جورجينا تعليقاً على الفيديو، نيابةً عن ابنتها إيفا: “مثل أمي”.

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