شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك على طريقة matrix أثناء سيرها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت إيرينا شايك أنيقة دون عناء شديد منها حسب وصف التقارير بشأن عارضة الأزياء الروسية، وذلك أثناء تجوالها في مدينة نيويورك مرتدية معطفًا أسودًا طويلاً للغاية، وحقيبة ضخمة، بالإضافة إلى نظارتها الشمسية.



ايرينا شايك

وذلك بعدما حامت الشائعات خلال الفترة الماضية حول ارتباط الممثل ليوناردو دى كابريو بعارضة الأزياء إيرينا شايك، وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن دى كابريو حاول التقرب من شايك أثناء تواجدهما بفعاليات مهرجان كان، إلا أن التقرير ذاته أشار لأن ذلك عكس عادات ليوناردو الذى دومًا ما يفضل الارتباط بفتيات أقل من 25 عامًا، وبالتالى فقد لا تتطور علاقته مع إيرينا إلى الجد نظرًا لأنها في سن الـ 37 عامًا من العمر.



ايرينا شايك

ويعتبر ليوناردو دى كابريو أحد أهم ممثلي جيله ومن أفضل الممثلين في تاريخ السينما العالمية، وبالتالي دومًا ما يتم ترشيح اسمه لجوائز أوسكار أفضل ممثل كل عام، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة بعدما عرض فيلمه الأخير بمهرجان كان مع المخرج مارتن سكورسيزى، Killers of the Flower Moon.