شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين 5 نجمات في أفلام موسم عيد الأضحى.. ياسمين صبري وهنا الزاهد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أفلام عيد الأضحى المبارك 2023 في دور العرض السينمائية المختلفة، والذي يشهد مشاركة نسائية مميزة، حيث تشارك 5 نجمات في بطولة أفلام هذا الموسم، أبرزهم ياسمين صبري التي تشارك في فيلمين، ودينا الشربيني، وهنا الزاهد، ونور، ونيللي كريم.

هنا الزاهد

تشارك الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم "مستر إكس" في أول مشاركة سينمائية لها مع زوجها النجم أحمد فهمي، ويشارك في بطولته بجوار أحمد فهمي وهنا الزاهد كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.



هنا الزاهد

دينا الشربيني

كما تقدم دينا الشربيني البطولة النسائية أمام النجم تامر حسني في فيلمه الجديد "تاج"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

دينا الشربيني

ياسمين صبري

بينما تخوض الفنانة ياسمين صبري موسم عيد الأضحى المقبل، من خلال فيلمين، الأول فيلم "البعبع" الذي تشارك في بطولته بجوار الفنان أمير كرارة، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية دكتورة صيدلانية بسيطة، وخلال الأحداث تلتقى بأمير كرارة الذى يجسد دور مجرم يتوب عن الإجرام، ويحدث بينهما العديد من المواقف المشوقة، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.



ياسمين صبري

والثاني فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد عادل إمام، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته أيضا كل من: ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

نيللي كريم

أما الفنانة نيللي كريم تشارك في بطولة فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان، ويشارك في بطولته أيضا كل من: جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.



نيللي كريم

نور اللبنانية

وتشارك الفنانة نور اللبنانية في موسم عيد الأضحى المقبل من خلال فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز، إذ تجسد دور طبيبة وهي زوجة كريم خلال أحداث العمل، ويشارك في بطولة العمل أيضا كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.