شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي حفلاً غنائيًا في عمان.. 13 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في عمان يوم 13 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كاظم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى، العام الماضى بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن مصر، وكانت حفلة ناجحة، وحضرها عدد كبير من الجمهور والفنانين.

كما حل كاظم الساهر ضيفاً فى حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، بعد الحفل وقتها و تحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.

واستعاد المطرب العراقي خلال البرنامج العديد من الذكريات الفنية والشخصية، كما تحدث عن عودته الفنية لمصر بعد غياب طويل إذ أحيا حفلين أحدهما في الساحل الشمالي والآخرى بدار الأوبرا، وشارك الجمهور العديد من الأغنيات والتساؤلات، حيث أجاب على أسئلتهم وتفاعل معهم بشكل كبير داخل الاستوديو، بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة.