شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يطلق شعار "مصر فيها حاجة حلوة.. فيها عادل إمام" فى مهرجان المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري Slogan عبر صفحته وعلي الصفحات الرسمية لمهرجان المسرح، بعنوان "مصر فيها حاجة حلوة.. مصر فيها عادل إمام "، ولاقى هذا الشعار رد فعل إيجابي كبير لدى كل متابعيه على السوشيال ميديا، وعلق الكثير منهم بالشكر والامتنان على هذا الاختيار الذي اعتبروه فى محله.

ويُطلق المهرجان القومي للمسرح المصري دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس .

الفنان الكبير عادل إمام اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه في حي السيدة زينب، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد (رامي ومحمد وابنته الوحيدة سارة)، وكان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة.



محمد رياض يطلق سلوجن لتكريم عادل امام في المهرجان القومي للمسرح