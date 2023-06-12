شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج وش السعد فى تشجيع النادى الأهلى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق النجم محمد فراج النادى الأهلى، ومتعصب درجة أولى فى تشجعيه وأثناء مشاهدة مباريات الأهلى يشجعه بحماس شديد، ومحمد فراج له قصة مع تشجيع نادى القرن وأطلق عليه كل أصدقائه من نجوم الفن وش السعد عليه أثناء مشاهدة مباريات الأهلى سويا وتجمعهما معا يفوز الأهلى.

ونشر السيناريست أيمن بهجت قمر صورا مع محمد فراج بعد فوز الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة أمام الوداد المغربي، وكتب أيمن بهجت قمر، "تالت بطولة معاك يا فراج يا وش السعد مبروك للأهلي العظيم الـ11".

وآخر أعمال محمد فراج مسلسل "حرب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ويستعد محمد فراج لاستئناف تصوير مسلسله "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة والذى تم الانتهاء من جزء في احداثه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل يشارك في بطولته إلى جانب فراج كلاً من : أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، بسمة، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج، وعد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.



