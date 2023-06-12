شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تحيى ذكرى رحيل المطربة تينا تورنر خلال حفلها فى مارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة بيونسيه ذكرى المغنية تينا تورنر التي توفيت في 24 مايو الماضي عن عمر يناهز 83 عامًا، من خلال إنشاد أحد أغانيها الكلاسيكية، خلال حفلتها الموسيقية في مدينة (مرسيليا) الفرنسية، التي أقيمت مساء أمس الأحد، في أورانج فيلودروم بالمدينة.

وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "بيونسيه" تقوم حاليا بجولة في أوروبا كجزء من جولتها العالمية، وهي جولة عالمية تروج فيها عن ألبومها الأخير "عصر النهضة".

وأخذت "بيونسيه" البالغة من العمر 41 عاما دقيقة لتشكر الراحلة "تينا ترنر" على مساعدتها وتمهيد الطريق لها، وطلبت من الجمهور أن يظهروا حبهم لـ"تينا": "أريدكم أن تصرخوا فقط، حتى تشعر بحبكم".

وكانت حفلة مرسيليا هي ثاني وآخر موعد لها في فرنسا بعد حفل موسيقي في استاد فرنسا، والذي أقيم، في 26 مايو الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم "سيلينا جوميز" و"ليني كرافيتز" و"كريس" و"كايلي جينر" و"ليزو" و"ناتالي بورتمان" و"فاريل ويليامز"، كما ظهر بين الجماهير زوجها "جاي زي".