شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة: أقدم شخصية صعبة فى فيلم "البعبع" والأحداث كوميدية مشوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان باسم سمرة أنه يفضل تقديم الأدوار الصعبة في أعماله وهذا ما وجده في فيلم "البعبع" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، موضحًا أنه ينحاز دائمًا للأعمال التي تبرز موهبته.

وقال باسم سمرة - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إنه انتهى من تصوير مشاهد الفيلم حيث يظهر خلال الأحداث بشخصية جديدة عن جميع أعماله السابقة، موجها الشكر لكل فريق العمل على مجهودهم خلال تصوير الفيلم.

وأعرب باسم سمرة عن أمله في أن يحقق الفيلم نجاحا كبيراً عند طرحه لأن أحداثه يتم تقديمها في إطار كوميدي مشوق جديد في التناول والعرض السينمائي، لافتا إلى أنه وافق على السيناريو على الفور وانجذب لقصة العمل خاصة أن ظهوره سيكون جديدا ومختلفا.

وواصل باسم سمرة اليوم الترويج للفيلم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، حيث نشر صورة تشويقية تجمعه بمخرج الفيلم وكتب " فركش فيلم البعبع .. الف شكر وتقدير لكل فريق العمل..عيد الأضحى بجميع دور العرض".

وبدا باسم سمرة في الإعلانات الترويجية للفيلم بإطلالة جديدة ومختلفة وهو يرتدي"جاكيت وقبعة" كما ظهر في أكثر من موقف مع بطل الفيلم أمير كرارة.