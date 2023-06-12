شاهد .. ظهور نادر لـ منى الشاذلي برفقة زوجها الإعلامي الشهير!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 02:56 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الأجتماعي صورة للإعلامية منى الشاذلي وزوجها سمير يوسف.

وظهر الثناني في حفل زفاف نجل الإعلامي المصري خيري رمضان، الذي أقيم مؤخراً بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ظهور نادر لمنى الشذلي مع زوجها

وتعتبر هذه الصورة ظهورًا نادرًا لمنى الشاذلي وزوجها المنتج الإعلامي الشهير سمير يوسف، حيث لم يظهر الثنائي معًا إلا قليلاً.

ظهور نادر لـ منى الشاذلي مع زوجها في فرح نجل الإعلامي خيري رمضان

من هو زوج منى الشاذلي؟

يُذكر أن الإعلامية منى الشاذلي متزوجه من المنتج الإعلامي سمير يوسف، ولديها منه ثلاث بنات منهم بنتان “توأم”، ويُذكر عن زوجها أنه يتمتع بخبرة مميزة تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال الإعلام، وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها، مثل راديو وتلفزيون العرب art، ومودرن سبورت، وقنوات النهار، هذا بجانب عمله في الإنتاج الإعلامي، حيث إنه المنتج المنفذ لبرنامج «معكم» الذي تقدمه منى الشاذلي.

منى الشاذلي منذ بدايتها وحتى اليوم

تُعد الإعلامية منى الشاذلي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي.

بدأت منـى الشاذلي حياتها العملية كمقدمة برامج من خلال شبكة قنوات ART في أواخر التسعينات، وقدمت عدد من البرامج الخفيفة في البداية، ثم قامت بتقديم برامج ترفيهية منها برنامج “لا تذهب هذا المساء”، وفي عام 2003 قامت منى الشاذلـي بتغيير جلدها في مجال التقديم، لتقدم برنامج “القضية لم تحسم بعد” وفي نفس العام قدمت برنامج ” لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.

انتقلت بعدها منى الشاذلـي إلى قناة دريم لتبدأ رحلة جديدة في مجال الإعلام وقدمت في 2005 برنامج “العاشرة مساء” حتى 2012.

ثم انتقلت منى الشاذلـي إلى MBC مصر في نفس العام وقدمت برنامج “جملة مفيدة” لعام واحد فقط وتركتها في 2013.

انتقلت بعد ذلك إلى قناة CBC المتواجدة بها حاليًا وابتعدت منى الشاذلـي عن تقديم برامج لها أي علاقة بالسياسية، وتقدم حالياً برنامج “معكم”.

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