أصبحت شابة جميلة.. ظهور صادم للطفلة جنا عمرو بعد غياب 6 سنوات!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 02:56 مساءً - لسنوات كانت الطفلة جنا عمرو الأكثر شهرة بين أطفال جيلها، قدمت بطولات سينمائية وشاركت في العديد من الأعمال، لكن وكعادة كل أطفال السينما يأتي وقت ومرحلة عمرية يبتعدون فيها ويفاجأ الجمهور بعد ذلك بأنهم كبروا وأصبحوا شبابا.

واحتفلت جانا عمرو بعيد ميلادها الـ18 وشاركت متابعيها عبر Instagram بصور جديدة لها بعدما أصبحت شابة.

أحدث ظهور للطفلة جنا عمرو في سن ال18

وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع صور وإطلالة جنا الجديدة، وأكدوا أن الأيام مرت سريعا وأصبحت جانا شابة جميلة.

أحدث ظهور للطفلة جنا عمرو – الصورة من حسابها الشخصي بـ إنستجرام

ولدت الطفلة جنا عمرو عام 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام، ومن بينها «سامي أكسيد الكربون» مع الفنان هاني رمزي، «مستر أند مسز عويس»، «حصل خير»، «كلبي دليلي»، «توم وجيمي» و«خطة جيمي».

جنا عمرو وهاني رمزي في كواليس أحد الأفلام

جنا عمرو في مناسبات مختلفة

قدمت الطفلة جنا عمرو كذلك العديد من المسلسلات، ومن بينها «الشوارع الخلفية»، و«جنى في بلاد العجايب»، و«حاميها حراميها»، و«لهفة».

جنا عمرو – في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

في عام 2011 وهي في عمر 6 قدمت برنامج “اللية مع جنا” عبر قناة الحياة واستضافت فيه عدد من النجوم منهم رامز جلال وأحمد السعدني وصلاح عبد الله ومها أحمد وحمادة هلال.

جنا عمرو وأحمد السعدني ضيف برنامجها الليلة مع جنا

وتحرص جنا عمرو على مشاركة جمهورها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي يتابعها عليه أكثر من 200 ألف مشترك، وجميعهم معجبين بالتغير في الشكل الذي تشهده الطفلة الشقراء جنى عمرو.

الطفلة جنا عمرو في بدايتها

جنا عمرو في طفولتها

وعرفت الطفلة جنى عمرو بأدواها المختلفة، وموهبتها في التمثيل وبراءة ملامحها الطفولية، ما جعلها تشارك في العديد من الأفلام، ومنحها الجمهور لقب «سندريلا الأطفال».

وللممثلة جنا عمرو، قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تعرض عليها فيديوهات لها عددها محدود.

وجانا عمرو تغيب عن التمثيل منذ 6 سنوات، وكان آخر عمل شاركت فيه فيلم “فوبيا” عام 2017، مع عمرو رمزي وراندا البحيري وميرهان حسين وأحمد راتب من تأليف خالد الشيباني وإخراج إبرام نشأت.

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