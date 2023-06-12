شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وهاني سلامة فى جنازة الموسيقار أشرف أبو زيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع أهالى وأقارب وأصدقاء الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد جثمانه وتم الصلاة عليه بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة وحضر تشييع الجنازة عدد من النجوم منهم كريم عبد العزيز وهانى سلامة وأحمد عادل وأمير شاهين وهيثم بيطار ونهال عنبر وأحمد عصام وحسين زكريا وكريم عيد الوهاب ووليد غزولى والمخرج أحمد شفيق وظهر شقيق الراحل كريم أبو زيد في حالة تأثر وانهيار.

وتوفي أمس، الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد، حيث كتب كريم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، قائلاً: "لا حول ولا قوه الا بالله، لا إله إلا الله، البقاء لله أخي أشرف محمود أبو زيد في ذمة الله أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

يُشار إلى أن الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي محمود أبو زيد، من مواليد عام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من المسلسلات منها مسلسل الدوائر المغلقة عام 1997 بطولة فاروق الفيشاوي ورغدة وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، ومسلسل ولي العهد بطولة حمادة هلال، ومسلسل زواج بالإكراه وحب لا يموت والسبع بنات، وهو الموزع الموسيقي لمسلسل العمة نور بطولة نبيلة عبيد.

يٌشار إلى أن محمود أبو زيد توفي عام 2016، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت آخر أعمال بون سواريه عام 2010 بطولة غادة عبد الرازق وحسن حسني.