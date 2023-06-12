شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الخامسة من ملتقى ميدفست - مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة ملتقى ميدفست ـــ مصر ومؤسسيه مينا النجار ودكتور خالد علي عن اختيارهما للمخرج يسري نصر الله، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الخامسة من الملتقى.

وتضم اللجنة في عضويتها المنتج محمد تيمور والفنانة ثراء جبيل ومنال السويسي مديرة مهرجان " بعيونهن" في تونس ومن المقرر إقامة الدورة القادمة من ملتقى ميدفست - مصر في سبتمبر القادم 2023 .

وقد أعلن ملتقى ميدفست – مصر عن مد فترة تقديم الأفلام القصيرة التي تدور موضوعاتها حول " الوصم" ولا تشترط سنة إنتاج معينة حتى يوم 14 يونيو للمشاركة في الدورة القادمة من الملتقى.

ميدفست ـــ مصر هو ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة.

تأسس في عام 2017 على يد مينا النجار وخالد علي، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما.

يقدم أيضا برنامج الموازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات و الماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.