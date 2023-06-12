شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تنهى استعداداتها لاستقبال حفل هبة طوجى وأسامة الرحبانى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استعداداتها لاستقبال أولى حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى مع الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى وبمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة والمقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

أعدت هبة طوجى مجموعة من مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة منها حلم ، يمكن حبيتك ، يا حبيبي خليك حدي ، خلاص ، لونبقي سوا ، حبيبي خلاص ، قل لى يا حبيبي ، مين اللي بيختار ، بعد سنين ، لابداية ولا نهاية ، أول ما شوفته ، زمان ، بلد التناقض ، الى جانب احدث اعماله بعنوان سلم علي مصر والتى تهديها لمصر وشعبها بالاضافة الى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وغيرها .

جدير بالذكر ان هبه طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في ببيروت ، بدات دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005 ، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني ، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب ، من أهم أعمالها مثل الريح ، عودة الفينيق ، عالبال يا وطنا وغيرها.