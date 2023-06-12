“كأنهما توأم”.. كارمن سليمان تظهر برفقة شقيقتها.. لن تصدقوا الشبه الكبير بينهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 03:58 مساءً - شاركت كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة صور جمعتها بشقيقتها ونجلها.

كانت الصور من حفل تخرج نجل كارمن سليمان من إحدى المراحل الدراسية، وكان لافت للانتباه وجود شبه كبير بين كارمن وشقيقتها.

كارمن سليمان مع شقيقتها وأسرتها

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع الصورة وأبدوا إعجابهم بالترابط الأسري وبالشبه الكبير بين كارمن وشقيقتها.

تشابه طريف بين كارمن سليمان وشقيقتها

وفي سياق متصل، حرصت كارمن سليمان على تهنئة شقيقتها بخطوبتها قبل عدة أشهر من خلال نشر صور من الحفل العائلي عبر حسابها بـ إنستجرام، وبعد تعليقات الجمهور المذهولة من تشابه العروس مع شقيقتها كارمن سليمان والعريس مع زوج الأخيرة، علّقت الفنانة الشابة بطرافة على الأمر من خلال نشر صورة لها مع العروسين من حفل الخطوبة وكتبت: “اتنين كارمن وفرح اللي انتو شايفينهم واحد واتنين مصطفى”.

كارمن سليمان تغني مع زوجها مصطفى جاد في السعودية

من ناحية أخرى، فاجئت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بحضور حفل زفاف أحد العائلات الذي أحيته مساء الخميس بالمملكة العربية السعودية.

وقامت “كارمن” وخلال غنائها بإحدى فقرات الحفل بمفاجئة الحضور بصعود زوجها الملحن مصطفى جاد وقاما سوياً بغناء أغنيتها “ربنا يخليك لقلبي” وهي من ألحان مصطفي جاد وطرحتها “كارمن” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” منذ سنوات وتخطت حاجز الـ 70 مليون مشاهدة.

وكانت احتفلت “كارمن” بوضع صورتها في ميدان “تايمز” بمدينة نيويورك الأمريكية بشهر مايو الماضي سفيرة لإحدى الحملات الخاصة بشركة “Spotify” وأعربت عن سعادتها بتصدر صورتها لأول مرة أحد أشهر الميادين في العالم.

من هي كارمن سليمان؟

الجدير بالذكر أن الفنانة كارمن سليمان من مواليد 1994 حصلت علي بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

السبب في شهرة كارمن سليمان هو مشاركتها في برنامج المسابقات أراب آيدول على قناة MBC1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت كارمن سليمان بلقب “أراب آيدول” في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور. وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

أغنية يا جمالك.. جديد كارمن سليمان

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كانت كليب أغنية “يا جمالك” التي أنتجها لها زوجها، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وتخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة.

حققت هذه الأغنية نجاح كبير وقت عرضها، ووجه المنتج رسالة شكر لكل صناع العمل في بيان رسمي كان نصه “الحمد لله نجاح كبير ولسه، يا جمالك من إنتاجي لمحبوبة العرب النجمة كارمن سليمان تتصدر قوائم توب الأغاني الرائجة على TikTok بأكثر من ١٦٠ ألف فيديو، من كل أنحاء الوطن العربي والعالم، بمجموع مشاهدات فوق الـ ٥٠ مليون مشاهدة، كل الشكر لصناع العمل ورجالة شركتي”.

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