هل تذكرون راقصة الفنون الشعبية فريدة فهمي؟.. شاهدوها في أحدث ظهور لها بعمر الـ83

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 03:58 مساءً - ظهرت الفنانة فريدة فهمي مؤخرا في ندوة أقامها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما.

حيث تم استضافة فريدة فهمي في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض، وتم تكريمها وتسليمها شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشوارها الفني الحافل وتاريخها الكبير.

فريدة فهمى فى ندوة تكريمها بقصر السينما

وعلى هامش تكريم الراقصة الاستعراضية المعتزلة، تم عرض فيلم (غرام في الكرنك) من اخراج علي رضا وبطولتها مع محمود رضا.

وفاجأت النجمة فريدة فهمي ذات الـ(83 عاما) الجميع بتغير كبير في ملامحها، حيث بدت عليها علامات التقدم في العمر وتحول شعرها للون الأبيض تماما، لكنها ما زالت تحافظ على روحها المرحة ورشاقتها.

خلال الندوة كشفت الفنانة المصرية فريدة فهمي عن سر غيابها عن وسائل الإعلام وعدم ظهورها في برامج تلفزيونية طوال السنوات الماضية.

وروت موقف قالت فيه أن الراحل محمود رضا تعرض لموقف من قبل بعدما تم اللعب بحضور تلفزيوني ظهر فيه بشكل غير لائق قائلا:” طلعت حمار”.



وأشارت فريدة إلى أنها طلبت منه عدم الظهور في لقاءات تلفزيونية مرة أخرى، واتخذت هي نفس القرار بدورها.

فريدة فهمي

اسمها الحقيقي “ميلدا حسن فهمي”، واشتهرت فنيًّا باسم “فريدة فهمي”، وهو الاسم الذي اطلقه عليها المخرج “كامل التلمساني”.

وتعد فريدة فهمي، ممثلة ومغنيّة وراقصة استعراضية مصرية معتزلة، ولدت في 29 يونيو 1940 بحي مصر الجديدة، ولكنّها تعيش حاليًّا بمنطقة الزمالك.

تربت داخل أسرة متنوعة الثقافات وتقدّر الفن، فوالدها حسن فهمي، مؤسّس قسم هندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أما والدتها فهي سيدة إنجليزية.

وتعرّف حسن فهمي، والدة فريدة فهمي الأجنبية خلال سفره في بعثة إلى إنجلترا لدراسة الهندسة، فأحبّا بعضهما البعض، وأسلمت، وتزوجها وأنجب منها “ميلدا” و”ديدة”.

تزوّجت شقيق محمود رضا.. فريدة فهمي وحياتها الخاصّة

أما عن حياتها الخاصّة، فقد تزوّجت الفنانة المعتزلة فريدة فهمي من الفنان والراقص الراحل “علي رضا”، شقيق الفنان محمود رضا، ولم تنجب منه حيث اتفقت معه على عدم الإنجاب.

وتزوّجت فريدة فهمي، علي رضا وهي بنت تبلغ من العمر 18 عامًا، وكان وقتها زوجها يبلغ 34 عامًا، ورغم فارق السن إلا أنّ زواجهما دام حتى وفاته في 1993 حيث دخلت في نوبة اكتئاب شديدة.

وبفضل عملها بفرقة “رضا” الاستعراضية، بجانب محمود رضا، حيث كانا ثنائي مميّز على المسرح، انتشرت شائعات بأنها متزوّجة من محمود رضا، وهذا ما نفته تمامًا، مؤكدة زواجها من شقيقه علي.

خريجة آداب ودرست بأمريكا.. مراحل شكّلت فريدة فهمي

تربت الفنانة المعتزلة فريدة فهمي داخل أسرة مثقّفة، فوالدها الدكتور حسن فهمي كان مهتمًّا بالتاريخ ومعرفة الثقافة المصرية بشكل كبير، لذا كان حريصًا على زرع حب التعلّم والشغف داخل بناته.

فعاشت فريدة فهمي بفضل والدها حياة مليئة بالنشاط، فكانت وما زالت تحرص على التعلّم والمعرفة، وكان لهذه النشأة دورًا كبيرًا في تشكيل شخصيتها.

وبعد اعتزالها الرقص في سن الـ43 سافرت الفنانة فريدة فهمي إلى أمريكا حيث درست هناك لسنوات: “قررت أن أتوج مشوار حياتى بعمل ماجستير في الولايات المتحدة استغرق 5 سنوات”.

وقالت فريدة عن تلك المرحلة: “سافرت وزوجي إلى أمريكا للتعلم وبالفعل حصلت على الماجستير فى علم الأنثروبولوجس أو علم الأجناس البشرية، فقد حصلت على الماجستير وأنا عندي 48 سنة”.

راقصة وممثلة ومصممة أزياء.. فريدة فهمي والفن

بدأت الفنانة المعتزلة فريدة فهمي أولى خطواته بالفن من خلال شاشة السينما، حيث ظهرت على الشاشة لأوّل مرّة عام 1957 كومبارسًا بجانب عبد الحليم حافظ في فيلم “فتى أحلامي”.

وشاركت فريدة فهمي في الأفلام بأدوار ثانوية حتى وصلت إلى أن أصبحت بطلة لعدد من الأفلام، فهي بطلة فيلم “غرام في الكرنك”، كما كانت بطلة بجانب إسماعيل ياسين في فيلم “إسماعيل يس بوليس حربي”.

وبعد أن تزوّجت عام 1958 من المخرج علي رضا، اتجهت في العام التالي أي عام 1959 إلى ممارسة فن الرقص الايقاعي، خاصّة بعد أن قامت بتأسيس فرقة “رضا” الاستعراضية.

ورغم مشاركتها بالسينما كممثلة إلا أنّ فريدة فهمي لم تحظى بالشهرة إلا بعد أن بدأت فرقة “رضا” التي أسستها مع زوجها علي رضا وشقيقه محمود رضا تقدم أولى عروضها في أغسطس 1959.

وبجانب التمثيل حيث شاركت في 10 أفلام، فقد سافرت فريدة فهمي حول العالم، بفضل فرقة رضا حيث ورقصت أمام ملوك ورؤساء الدول، حتى قررت اعتزال التمثيل وهي تبلغ من العمر 43 عامًا.

ومع عملها كممثلة وراقصة، فقد عملت فريدة فهمي أيضًا كمصممة أزياء، فبعد وفاة شقيقتها “ديدة” التي شاركت في تصميم الملابس للفرقة منذ نشأتها، قررت فريدة أن تقوم بهذا الدور.

وبالفعل بدأت فريدة فهمي في تصميم الملابس للفرقة حتى أنّها قامت بتصميم ملابس مسرحية “ريا وسكينة”، بعد أن طلب المخرج حسين كمال من محمود رضا أن يجعل فريدة تقوم بهذه المهمّة.

بسن الـ43.. فريدة تعتزل الرقص

وعندما بلغت الفنانة فريدة فهمي سن الـ43 قررت اعتزال الرقص نهائيًّا بإرادتها ودون تدخّل من أحد، رغم أنّها كانت في عز شهرتها، وسافرت لأمريكا للدراسة وحاضرت في مدارس بالخارج.

وتحدّثت فريدة فهمي عن الاعتزال وسببه في عز الشهرة إذ قالت: “قرار الاعتزال اتخذته وأنا في قمّة شهرتي، وكان عمري وقتها 43 عامًا، ولم يطلب مني أحد ذلك”.

وتابعت فريدة: “ولكن استمعت لنصيحة والدي حيث كان دائم القول لى بأن الشباب والصحة لن يدوما، وأن ما يدوم هو العقل، وقد وضعت هذه النصيحة نصب عينى أثناء الاعتزال”.

واختتمت فريدة فهمي حديثها: “وذهبت إلى أمريكا أنا وزوجي للتعلّم، وبالفعل حصلت على الماجستير في علم الأنثروبولوجي أو علم الأجناس البشرية”.

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