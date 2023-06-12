بعد اعتزاله التمثيل.. ظهور فني جديد للزعيم عادل إمام!!.. شاهدوا صورته على البوستر الدعائي للعمل!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:54 مساءً - كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح.

ولفت رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، إلى أن إطلاق اسم الفنان عادل إمام القيمة والقامة الفنان العظيم من أجل الاحتفال به، وذلك تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة.

إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على دورة المهرجان القومي للمسرح

وتصدرت صورة «الزعيم» البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 أغسطس.

الزعيم عادل إمام يتصدر البوستر الرسمي للمهرجان القومي للمسرح بدورته الـ16

وأوضح الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إعداد البوستر استغرق نحو شهر ونصف حتى يكون الشكل النهائي لائقا بالفنان عادل إمام.

السيرة الذاتية لـ الزعيم عادل إمام

يعد الفنان عادل إمام من الممثلين الذي تركوا بصمة مميزة بعالم الفن سواء في مجال الأعمال الدرامية أو في عالم السينما، حيث اشتهر بـ أدواره المميزة والمختلفة، لذا نستعرض لكم أبزر محطات عادل إمام بعالم الفن.

ميلاد وطفولة عادل إمام

ولد عادل إمام في 17 مايو عام 1946 في حي السيدة العائشة لأسرة ريفيه فقيرة، حيث كان يعمل والده شاويش بالشرطة المصرية، ثم انتقل عادل إمام رفقة عائلته إلى حي المهندسين ثم إلى مدينة المنصورية بالجيزة وتعود أصول أسرة عادل إمام عائلة إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

البداية الفنية لـ عادل إمام

التحق الفنان عادل إمام بـ كلية الزراعة جامعة القاهرة، وخلال دراسته بالكلية ظهرت موهبة عادل إمام المميزة، وكانت بداياته مع عالم الفن من خلال مشاركته بـ مسرحية أنا وهو وهي في العام الثالث من الجامعة رفقة فؤاد المهندس وشويكار، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، حيث لفت عادل إمام انتباه الجميع بموهبته المميزة.

وبعدها توالت أدواره المميزة في عدد من المسرحيات أبرزها مسرحية مدرسة المشاغبين، والتي كانت بداية شهرته بعالم الفن، حيث استطاع عادل إمام من خلال أدائه الكوميدي المميز بالمسرحية أن يكون له مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

أما بالنسبة لعالم السينما، فكانت بداية عادل إمام مع السينما من خلال مشاركته بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام منها مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، وعفريت مراتي.

واشتهر عادل إمام بالسينما المصرية، خاصة بعد مشاركته في عدد من الأعمال المميزة منها، البحث عن فضيحة بطولة ميرفت أمين وسمير صبري، وفيلم البحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء أبو السعود.

وخلال فترة الثمانينات والتسعينات، أصبح عادل إمام نجم شباك التذاكر بالسينما المصرية، حيث ذاع صيته بشكل كبير خلال تلك الفترة، حيث جسد عادل إمام خلال تلك الفترة شخصية المصري مثل، الاب المتعلم أو الريفي البسيط الذي يتصدى لقسوة الحياة.

ولم يقتصر نجاح عادل إمام على تجسيد الأدوار ذات الطابع الكوميدي، حيث جسد عدد من الأفلام الأكشن والأثارة مثل أفلام، النمر والأنثى، المولد، حنفي الأبهة، المتسول، سلام يا صاحبي والتي حققت نجاحًا كبيرًا للغاية.

إعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا

النجم عادل إمام اعتزل الفن بشكل نهائي بعد 60 عام من الإبداع الفني، حيث أكد شخص مطلع داخل عائلة النجم الكبير عادل إمام، أنه قد اتخذ القائد قرارًا بالتوقف نهائية عن الفن، وأفاد المصدر بعدم صحة مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم “الواد وأبوه”، إذ أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد، واتخذ قراراً بالابتعاد عن عالم الفن بأي شكل.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

الخليج 365

الخليج 365