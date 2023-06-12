شقيقة مريم الخشت تخطف الأنظار بجمالها اللافت.. شاهد الصورة الوحيدة على الإنترنت التي تجمعهما!!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:54 مساءً - شاركت الفنانة الشابة مريم الخشت في وقت سابق صورة تجمعها بشقيقتها في أول ظهور علني لها حيث أنها تفضل الإبتعاد عن الاضواء.

ونشرت “مريم” صورة لها برفقة شقيقتها الوحيدة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مريم الخشت تكشف عن صورة لـ شقيقتها

وتفاعل الجمهور مع صورة الفنانة مع شقيقتها بشكل كبير مؤكدين وجود بعض الشبه بينهما، وجاءت التعليقات على النحو التالي :”بيشبوه بعض من بعيد “، “بنات الخشت حلوين جدا”، “ماشاء الله ربنا يحميهم”.

مريم الخشت مع شقيقتها في صورة نادرة – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

السيرة الذاتية لـ مريم الخشت

مريم الخشت هي ابنة الشيف عماد الخشت والكاتبة زينب مبارك، قادتها الصدفة وهي طفلة للمشاركة في دوبلاج فيلم “بيتر بان” النسخة العربية فهي من قدمت دور “ويندي” في هذ الفليم، لتستمر بعد ذلك في العمل مع شركة ديزني في دبلاجة الافلام للعربية، وظلت تعمل بمجال التعليق الصوتي والدوبلاج فقامت بتأدية اصوات خدمة العملاء في شركات الاتصالات وبعض المطاعم، كما انها عملت في مجال الانتاج وتصميم الازياء بالاضافة لعملها كمذيعة راديو وكانت تقدم بعض برامج الراديو بمحطة “ميجا اف ام 92.7”.

رغبتها في التمثيل

في البداية كانت تخشى مريم الخشت دخول عالم التمثيل خوفاً من الشهرة الكبيرة التي يحظي بها الفنانين والتي تمنعهم من العيش بحرية والتمتع بالخصوصية التي يحظي بها الاشخاص العاديين، دائماً ما كان اصدقائها يقدمون لها النصيحة بالدخول إلى عالم السينما والتليفزيون، ولكنها كانت ترد بالرفض خوفاً من الشهرة.

البداية كانت عندما رشحتها واحدة من اصدقائها للعمل في مسلسل “جراند اوتيل” ولكنها لم تعاود الاتصال بها للاتفاق على التفاصيل، وعندما عرض المسلسل شُعرت بالغيرة لعدم وجودها ضمن طاقم العمل، واصرت بعدها على عدم تفويت اي فرصة تقع امامها.

دور أمينة خليل في إنطلاقتها الفنّية

الفرصة جاءت عندما نشرت الفنانة أمينة خليل عبر استوري حسابها على فيسبوك عبارة “مين عايز يمثل” فشعرت مريم الخشت ان هذه هي الفرصة التي يجب استغلالها ولكنها كانت تشعر بالاحراج من ترك تعليق تقول فيه انها تريد التمثيل، فما كان منها إلا ان تترك لايك على استوري امينة خليل، لتتواصل بعدها امينة خليل معها لتفهم منها ما اذا كانت تريد التمثيل، فكان رد مريم الخشت بالموافقة، ليكن ذلك اول ادوارها في مسلسل “لا تطفئ الشمس“، واستطاعت ان تلفت الانظار من خلال دورها لتشارك بعدها في العديد من الاعمال.

أعمال مريم الخشت

وبعد أول مشاركاتها في الدراما من خلال لا تطفئ الشمس توالت على “مريم” العديد من الاعمال الدرامية والتي من أبرزها: ( ليالي اوجيني – كلبش 2 – زي الشمس – الانسة فرح الجزء 1 – ليه لأ – لعبة النسيان – الانسة فرح الجزء 2 – قصر النيل – الانسة فرح الجزء 3)، وسينمائيًا شاركت مؤخرًا في فيلم ريتسا.

مسلسل عملة نادرة

ويعد مسلسل عملة نادرة هو آخر اعمال الفنانة الشابة مريم الخشت الذي شاركت به في موسم رمضان 2023 الماضي.

العمل من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب،

وتدور أحداث العمل حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته، وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حرب مع أعدائها، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

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