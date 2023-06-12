شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تحيى ذكرى رحيل المطربة تينا تيرنر خلال حفلها فى مارسيليا والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "بيونسيه" تقوم حاليا بجولة في أوروبا كجزء من جولتها العالمية، وهي جولة عالمية تروج فيها عن ألبومها الأخير "عصر النهضة".
وأخذت "بيونسيه" البالغة من العمر 41 عاما دقيقة لتشكر الراحلة "تينا ترنر" على مساعدتها وتمهيد الطريق لها، وطلبت من الجمهور أن يظهروا حبهم لـ"تينا": "أريدكم أن تصرخوا فقط، حتى تشعر بحبكم".
وكانت حفلة مرسيليا هي ثاني وآخر موعد لها في فرنسا بعد حفل موسيقي في استاد فرنسا، والذي أقيم، في 26 مايو الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم "سيلينا جوميز" و"ليني كرافيتز" و"كريس" و"كايلي جينر" و"ليزو" و"ناتالي بورتمان" و"فاريل ويليامز"، كما ظهر بين الجماهير زوجها "جاي زي".
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