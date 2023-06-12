شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة محمد عوض يحييون ذكراه بحضور على بدرخان فى سينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر المخرج الكبير علي بدرخان عرض فيلمه "شيلني وأشيلك" اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى الفنان الكبير الراحل محمد عوض، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، بحضور عائلة الفنان محمد عوض: المخرج الكبير عادل عوض، والفنان علاء عوض، والدكتور عاطف عوض، وحفيدة الفنان محمد عوض النجمة جميلة عوض، وأحمد محمد رضا نجل الفنان الكبير الراحل محمد رضا وهو بطل من أبطال الفيلم.



ندوة فيلم شيليني واشيلك

الفيلم يعرض ضمن عروض النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو بإشراف المخرج السينمائي أشرف فايق المشرف العام علي النشاط السينمائي بالصندوق، ويعرض الفيلم أيضا بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د.إيناس دياب، ويدير ندوة ما بعد الفيلم بمركز الحرية الإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.



علي بدرخان وعائلة عوض

فيلم " شيلني وأشيلك" من إخراج علي بدرخان، سيناريو وحوار صلاح جاهين، وشارك في السيناريو فيصل ندا ، والفيلم بطولة محمد عوض، محمد رضا ، نسرين ، أبو بكر عزت، خيرية أحمد ، نبيلة السيد، والفيلم يتناول حياة علاء الذي يعيش ويكبر في إحدى الغابات في أفريقيا، وقبل وفاة والده، يوصي الوالد حاكم الدولة الأفريقية التي يعيش بها هو وابنه بضرورة عودة علاء إلى مصر، وبعد عودته يجد علاء صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد الذي يجد نفسه فيه، حتى يجد فتاة تقوم بتعليمه القراءة والكتابة، وتنشأ بينه وبينها قصة حب.