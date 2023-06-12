شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي عبد الباقي يترشح لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حلمى عبد الباقى عن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية التي من المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى: بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق وربنا يولي من يصلح.





وتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أمس الأحد، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلال العديد من الخدمات.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة اليوم، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من أمس "الأحد" وحتى الثلاثاء المقبل، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل ، لتجرى الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس