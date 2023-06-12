شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال عبد الحليم حافظ وشادية فى أمسية بأوبرا الإسكندرية.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى جمهور الإسكندرية أمسية غنائية تجمع نخبة من أجمل أعمال عبد الحليم حافظ وشادية ويقودها المايسترو الدكتور محمد الموجي ويحتضنها مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو منها صدفة، الحلوة، جانا الهوا، هي دي هي، إن راح منك يا عين، وحياة عينيك، يا قلبي سيبك، آه يا اسمراني اللون، أحبك، قال لي كلام، أداء حسام حسنى، ندى غالب، محمد متولى، حنان عصام، أحمد محسن وسمية وجدي.

المعروف أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949، عمل لمدة 4 سنوات مدرسًا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرًا بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفًا على آله الأوبرا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلاً من شبانة، قدم أولى أغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحًا ساحقًا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.

أما شادية ممثلة ومطربة اسمها الحقيقى فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عامًا، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام سينمائية وقدمت مئات الأغنيات لها عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة، ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية، بدأت مسيرتها الفنية بفيلم (أزهار وأشواك) بعدها قدمت أدوارا مختلفة، رحلت في 28 نوفمبر 2017 بعد صراع مع المرض.