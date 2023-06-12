شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى واتس وبيلي كرودوب فى شوارع نيويورك بعد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة البريطانية الأسترالية نعومى واتس وزوجها بيلي كرودوب، بعد يوم واحد من زواجهما وذلك في سن الـ 54 عامًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بنفس السن.

نعومى واتس نجمة الفيلم الشهير King Kong حققت به شهرة كبيرة، بعدما حققت إيراداته العالمية أرقامًا قياسية وقتها بشكل رائع من خلال الفستان التي اختارته للارتداء بتلك المناسبة.

نعومي واتس واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن اشتهروا في أعمال عديدة أبرزها كينج كونج، وغيرها من الأفلام التي لعبت بطولتها.. نعومى سبق وشاركت متابعيها على موقع انستجرام صوراً لها اثناء رحلتها في عالم التجديف، حيث استقلت قاربا واستمرت في ممارسة رياضة التجديف على متنه، ثم علقت على الصور التي نشرتها قائلة "مرحباً كندا"، في إشارة إلى سفرها إلى هناك للاستمتاع بأجازتها.