شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "بوسطة" لخالد جلال تدغدغ مشاعرنا ونسترجع ذكرياتنا الجميلة معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حينما تذهب لأي عمل مسرحي للمخرج خالد جلال تأكد أنك لن تندم على وقتك بل ستستمتع بعمل يحمل المتعة البصرية والفكرية، وهذا ما حدث لي وأنا أشاهد عمله المسرحي "بوسطة" الذي خرج به دفعة جديدة من المواهب الشابة تضيف لسوق العمل الفني ممثلين مؤهلين لتجسيد كل الأدوار ومتسلحين بالكثير من أدوات الممثل.

عرض بوسطة هو عرض تختلط فيه المشاعر الإنسانية مع الذكريات الجميلة ليسترجع كل منا الرسائل التي كان يكتبها بخط يده قبل اختراع الرسائل الإلكترونية إما لحبيبته أو لصديق له أو لوالده المسافر خارج مصر أو حتي لمدرسة ومدرسته لعبر لهما عن أي مشاعر يريد توصيلها علي الورق، وكانت متعة ما بعدها متعة في عملية الكتابة بداية من اختيار الورق الذي أحيانا كثيرة يكون ملونا، واختيار القلم، والظرف الذي سترسل فيه الجواب، ثم عملية الإرسال نفسها وانتظار الرد، كل هذه المراحل للأسف محروم منها الجيل الحالي الذي فقد المشاعر الحقيقية وأصبحت مشاعرنا خلف أجهزة الكترونية وعوالم وهمية .

عرض "بوسطة" يشارك فيه أكثر من 50 ممثل وممثلة منهم من يقف علي خشبة المسرح للمرة الأولي لكنك وأنت تشاهد العرض لن تشعر باي فروق بين من وقف من قبل ومن يقف للمرة الاولي، فقد درب وأهل المخرج خالد جلال الملقب بجواهرجي النجوم كل تلاميذه ليصبحوا فنانين مؤهلين للعمل يلتقطهم المخرجون وصناع السينما والدراما.

عرض "بوسطة " نستعيد معه مشاعرنا الجميلة من خلال جوابات تحمل قصصا إنسانية حقيقية كلنا سيجد نفسه بطلا في قصة منها إما مع من أحب أو مع من هجر أو مع من عشق، فالعرض محمل بقصص مختلفة في موضوعات كثيرة زمتنوعة منها التنمر والهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وعلاقة الإنسان بأشقائه وعلاقة الزوج بزوجته والحبيب بحبيبته، وغيرها الكثير والكثير من القصص التي لا تنتهي والتي تحمل جميعها هموما إنسانية ولكنها في النهاية يغلفها غلاف المحبة التي تذيب أي جليد بين اثنين وتحل أي مشاكل وهموم إنسانية.

هذه هي أفكار هذا العرض الممتع الذي يقدم لنا فيه خالد جلال المتعة البصرية بتشكيلات لأبطال العرض متناغمة مع الخلفيات والديكورات البسيطة التي هي عبارة عن شكل للجوابات والأظرف القديمة التي كنا نستخدمها في ممارسة فعل كتابة الجوابات .

شكرا للمبدع خالد جلال مرتين : الأول علي دفعه بمواهب شابة مسلحة بكل أدوات الممثل للساحة الفنية سيخرج منهم نجوما في المستقبل مثلما خرج من قبل في دفعات سابقة، والشكر الثاني علي هذا العرض الممتع البسيط الذي يضحكك ويبكيك وأنت تتابع لوحاته المتتابعة التي يقدمها كل نجوم العرض.



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (1)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (2)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (3)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (4)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (5)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (6)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (7)



مشروع تخرج للمخرج خالد جلال وعرض مسرحي بعنوان بوسطة (8)

عرض "بوسطة" من إنتاج شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي للمنتجين هشام وعصام شعبان وخالد جلال استوديو، وهو العرض الثاني من سلسلة عروض (خالد جلال استوديو )، بعد عرض ألف عيله وعيله السنة السابقة.

"بوسطة" صياغة وإخراج /خالد جلال - مخرج منفذ / علا فهمي - ديكور /مهندس عمرو عبدالله - تمثيل /مجموعة من الطلبة الموهوبين (خالد جلال استوديو) .