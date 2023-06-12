شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع رسالة صوتية من الراحلة سهير البابلى عن الغش فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الداعية الإسلامى الدكتور رضا طعيمة، لـ"الخليج 365" رسالة صوتية مسجلة تتحدث فيها الفنانة الكبيرة سهير البابلي موجهة رسالة للشباب والطلبة المقبلين على الامتحانات تحذرهم فيها من الغش وعقابه أمام الله.

وكانت البابلى سجلت هذه الرسالة قبل رحيلها فى جلسة جمعتها بابنتها نيفين الناقورى وزوج ابنتها الداعية الدكتور رضا طعيمة لتحذر فيها من عاقبة الغش.

وتقول الرسالة: "ياشباب السلام عليكم جميع الشباب في مصر وبرة مصر بتكلم عن الغش رسالة في الخير بلاش غش هتعملوا إيه في الآخرة حياتك هتبقي إيه عقابك في الآخرة إيه كل اللي غش ونقل امتحانات اتقوا الله في أنفسكم وأهلكم وبعدين انتوا اللي هتندموا".

أحبت سهير البابلي التمثيل منذ صغرها، حيث ظهرت عليها الموهبة من سن مبكرة، لذلك حرصت على الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية رغم رفض والدتها، ولكنها حظيت بتشجيع والدها الذي رأى فيها مشروع نجمة، لتبدأ حياتها الفنية عام 1957 بعدد من الأعمال المسرحية ومنها، شمشون وجليلة، سليمان الحلبى، واستمر هذا الارتباط والعشق للمسرح حتى أصبحت ملكة بلا منافس.

شاركت في عدد من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ولكن كانت النقلة الحقيقية لها حين شاركت في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1973 والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم شاركت في عدد من الأفلام منها: "لن أعود" و"المرأة المجهولة" و"ساحر النساء" و"حياة امرأة" و"يوم من عمرى" و"أنا ومراتى" و"الحلوة عزيزة" و"نهر الحب" و"جناب السفير"، وغيرها، وفى عام 1975 شاركت فى فيلم "أميرة حبى أنا" مع سعاد حسنى وحسين فهمى، وقدمت دور "أمانى" الزوجة المتسلطة الشريرة.

وكان النقلة الثانية في مشوارها الفني عندما شاركت في مسرحية "ريا وسكينة" عام 1983 مع النجمة شادية، ثم مسلسل "بكيزة وزغلول"، والذى شاركت فى بطولته مع النجمة إسعاد يونس، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ليجعل صناع الفيلم يحولونه إلى فيلم سينمائي.

وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها على مدار مشوارها الفني، إلا أنها تحجبت واعتزلت التمثيل عام 1997، ثم عادت إلى التمثيل في عام 2006 من خلال مسلسل قلب حبيبة، قبل أن ترحل عن عالمنا يوم 21 نوفمبر 2021، بعد صراعها من المرض.

تزوجت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، بالإضافة إلى زواجها من الفنان أحمد خليل.