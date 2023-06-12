شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تنتهى من تصوير دورها فى فيلم "تاج" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة ساندى من تصوير دورها في فيلم "تاج" مع النجم تامر حسنى والمقرر عرضه في السينمات قريبًا، حيث يعمل صناع الفيلم على وضع اللمسات الأخيرة وتجهيزه للعرض، ويشارك في بطولته دينا الشربينى، هالة فاخر، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

فيلم "تاج" يسجل التجربة الثالثة للمطربة والفنانة ساندى في السينما بعدما قدمت سابقاً فيلمى "خطة جيمى" الذى قامت ببطولته عام 2014 وشارك فيه اسلام جمال، هنا الزاهد، الطفلة جنا، حسام داغر، لطفى لبيب، هناء الشوربجى وإخراج تامر بسيونى، و"عيش حياتك" عام 2019، مع سامح حسين، ادوارد، محمد نور، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف ياسر الطوبجى، أحمد حلاوة وإخراج تامر بسيونى.

وعلى مستوى الغناء طرحت ساندى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "خليك حقيقى" كلمات تامر حسين، وسبقها وطرحت أغنتين من أغنيات المينى البوم الذى انتهت من تسجيله بعنوان "الحالة حالة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وبعدها أغنية "الحالة الحالة" من كلمات والحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أسامة الهندى.

أما تامر حسني فقدم أخر أعماله السينمائية، فيلم "بحبك" العام الماضى، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، ودارت أحداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.