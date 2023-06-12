شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الفيلم المصري "الكحريتة" بجائزة الجمهور فى مهرجان أفريقيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفيلم التسجيلي المصري"الكحريتة" جائزة الجمهور فى مهرجان أفريقيا السينمائي، المدعومة من هيئة اليونسكو، في دورته الـ26، التي عقدت في مدينة ليوفن ببلجيكا.

الفيلم من إخراج أميرة دكروري، وإنتاج مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويوثق لطقس "الكحريتة" في قرية البهنسا، التابعة لمحافظة المنيا. ويرصد الفيلم كافة الظواهر والطقوس المتعلقة به بمختلف المقامات والأضرحة الموجودة هناك، ويعد واحدا من الأفلام الوثائقية التي أعدتها دكروري أثناء دراستها للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإشراف الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة.

وترشح الفيلم لعدد من المهرجانات الإقليمية والدولية منها مهرجان لأفلام الجامعات الأمريكية حول العالم، ومهرجان جامعة زايد لأفلام الشرق الأوسط، .

يذكر أن أميرة دكروري مدرس مساعد بدبلومة الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي صحفية مصرية، عملت في عدد من الصحف والمطبوعات المصرية، منها بوابة الأهرام، ومجلات البيت وفنون وعالم الكتاب وجريدة القاهرة.