شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يشوق جمهوره ببرومو أغنية جديدة.. ويعلق: قريبًا مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد عدوية جمهوره ببرومو أغنية جديدة مفاجأة يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث نشر برومو الأغنية على موقع التواصل الاجتماعى وعلق قائلاً: قريبًا أغنية مفاجأة.





وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند قائلاً: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.

وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائى مختلف، وجاءنى إشادات من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه.

واحتل مؤخرًا، كليب على وضعنا تريند رقم "2" ، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية ورمضان.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.