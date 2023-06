شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل الجزء الثانى من ريفو أحدث أعمال WATCH IT فى حلقة مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة WATCH IT عن صور خاصة من كواليس حلقة برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس تستضيف فيها أبطال عمل الجزء الثاني من مسلسل ريفو أحدث أعمال منصة WATCH IT الأصلية وتذاع حلقة صاحبة السعادة اليوم في الحادية عشرة على كل من قناة DMC ومنصة WATCH IT وذلك قبل يومين من عرض الجزء الثاني من ريفو.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل و والدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة و تساعد مريم على معرفة حقيقتها و حقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لاعضاء الفرقة الاربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة.