نزار شاكر يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لجعفر العمدة بحفل كأس إنرجي للدراما

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه السابع على التوالي، فوز نزار شاكر بجائزة أفضل موسيقي تصويرية لمسلسل جعفر العمدة من كأس إنرجي للدراما.

وعلى مدار شهر رمضان شارك الجمهور في التصويت على الأعمال الدرامية والأدوار التمثيلية، كما منحت لجنة التحكيم المكونة من النقاد حنان شومان، زين العابدين خيري، علا الشافعي أصواتهم للأعمال الأفضل.

وحرص برنامج كأس إنرجي للدراما الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا، عبر محطة راديو إنرجي 92.1، على تقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر، وتفوق مسلسلا جعفر العمدة وتحت الوصاية في قوائم التصويت، سواء الخاصة بالجمهور أو لجنة التحكيم.

وجاءت جوائز لجنة التحكيم، رسالة الإمام أفضل مسلسل درامي طويل، وتحت الوصاية أفضل مسلسل درامي قصير، وجت سليمة أفضل مسلسل كوميدي قصير، وحصد خالد النبوى جائزة أفضل ممثل، وحصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل ممثل مساعد ذهبت إلى رشدى الشامى، وأفضل ممثلة مساعدة للفنانة مها نصار.

وجاءت جوائز تصويت الجمهور، جعفر العمدة أفضل مسلسل دراما طويل، تحت الوصاية أفضل مسلسل دراما قصير، الكبير أوى 7 أفضل مسلسل كوميدي طويل، الصفارة أفضل مسلسل كوميدي قصير، وحصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة، وحصد محمد رمضان جائزة أفضل ممثل، وحصد أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدى، وحصدت دنيا سمير غانم جائزة أفضل ممثلة كوميدية.

وحصد أحمد فهيم جائزة أفضل ممثل مساعد، وحصدت إيمان العاصى جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وحصد طه الدسوقي جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدى، وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة كوميدية للفنانة إسعاد يونس، وذهبت جائزة أفضل ممثل صاعد للفنان حسن مالك، وذهبت جائزة أفضل ممثلة صاعدة للفنانة جوري بكر، وذهبت جائزة أفضل ممثل صاعد كوميدى للفنان أحمد عبد الوهاب، وحصدت ماريا أسامة جائزة أفضل ممثلة صاعدة كوميدية، وذهبت جائزة أفضل ممثل طفل للفنان عمر شريف، وحصد محمد سامي جائزة أفضل مخرج، وفاز مسلسل جعفر العمدة بجائزة أفضل سيناريو، وحصد نزار شاكر على جائزة أفضل مدير تصوير على جعفر العمدة، وذهبت جائزة أفض ديكور لمسلسل المداح 3، وحصد مسلسل جت سليمة جائزة أفضل استايلست، وحصد خالد حماد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن جعفر العمدة، وحصد أحمد سعد جائزة أفضل أغنية تتر عن ملسل جعفر العمدة.

وجاءت جوائز التميز: منة شلبي عن مسلسل تغيير جو، محمد ممدوح عن مسلسل رشيد، خالد كمال عن رشيد وتحت الوصاية، مسلسل الهرشة السابعة.