شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يهنئ الليثى بعيد ميلاده: أخويا وصاحبى صاحب النجاح والعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب سعد الصغير صديقه المطرب محمود الليثى احتفالا بعيد ميلاده، ونشر عدة صور تجمع بينهما على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيب ياحبيبي أخويا وصاحبي صاحب النجاح وصاحب العمر كتير ميعرفوش بعيدا عن أي حاجة الليثي عندي أي وانا بنسبالو أي أهم حاجة العشرة والأصول اللي دايما معانا في كل نجاح وحب واحترام عقبال مليون سنة يا حبيبي وأشوفك ناجح".

وحل مؤخرا المطرب محمود الليثي ضيفا على برنامج "يا عين يا ليل" الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله ويذاع على تليفزيون ”الخليج 365”، وفى لقائه تحدث عن فيلمه "حمص وحلاوة" الذى يشارك في بطولته، وأيضا علاقته بالمطرب سعد الصغير ونفى ما يتردد بأنه يكرهه وقال إنه يحبه وصاحب فضل عليه وما يردد ذلك كاذب.

ويشارك المطرب محمود الليثي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم "شقو" أمام عمرو يوسف وأمينة خليل، المستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وتجسد أمينة خليل شخصيتين في أحداث فيلم "شقو" أمام عمرو يوسف وتظهر بدور راقصة شرقية لأول مرة وتدعي "فتنة العايقة" كما تجسد دور امرأة عجوز، والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.